В комментарии российскому СМИ одна из жен оккупантов рассказала, что ее мужа отправили в учебную часть в Воронеже 15 октября. Там они прошли "военную подготовку", во время которой стреляли холостыми патронами на полигоне, пишет 24 канал.

К теме Во время побега из Херсона кадыровцы "поджарили" своих, – Братчук

Куда перебросили "новобранцев"

1 ноября мобилизованных наемников повезли сначала в Валуйки Белгородской области, а затем в Луганскую область в поселок Краснореченское. А уже 3 ноября мобилизованных бросили на передовую.

Сколько ребят шло, я не знаю. Знаю, что вернулись семь ребят, после чего командир батальона над ними начал издеваться,

– рассказывает жена оккупанта.

В обращении к военному прокурору жены мобилизованных пишут, что командир связывал бойцам руки и ноги, "приставлял оружие к голове и заставлял идти в бой, называя трусами".

Жены собираются ехать на фронт за мужчинами

В своем обращении женщины заявили, что поедут за мужчинами в Луганскую область сами, если никто их не вернет. Как отмечает жена "мобика", 7 ноября они смогли связаться с семьями и попросили о помощи, "потому что их там поливают "Градами" и по ним открыли огонь".

По ее словам, бойцы находились под обстрелом "до последнего", пока им не приказали отступать.

Они еще ночь там пробыли, прятались под трупами, чтобы их не нашли. Там было очень много раненых, они шли по лесу, несли на себе раненых,

– говорит жена российского солдата.

В настоящее время мобилизованные находятся в Голубовке – примерно в 20 км к востоку от Краснореченска. Военный прокурор, к которому обратились женщины, пообещал им, что сам лично соберет колонну и поедет к мобилизованным.

Однако вывозить оттуда, как он сказал, никого не будут. По его словам, тех, кто нуждается в помощи, отправят в госпиталь, а тех, кто согласен оставаться, поставят на оборону.

"Мобики" начинают понимать, что их бросили

Советник ОП Алексей Арестович объяснил, что "женские бунты" в России вполне очевидны, ведь на войне гибнут много мужчин и растут бытовые проблемы. Кроме того, большинству женщин не выплачивают соответствующих компенсаций за погибших военных. Арестович заявил, что ежедневно в Украине гибнут около 100 мобилизованных россиян.

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты на Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

Оккупанты массово разворовывают военное имущество, которое им выдают для ведения войны в Украине. Военный командующий жалуется, что солдаты массово воруют тепловизоры и отправляют их домой.

В очередном перехвате ГУР оккупант охарактеризовал свое пребывание на войне как "выживание". Он рассказывает, что пытался убежать, но поймали. Кроме того, противник отметил, что командиры слоняются пьяные и объедаются на глазах у своих голодных "мобиков".

На то, что ССУ значительно лучше укомплектованы, жаловался не только этот россиянин. Также оккупанты жалуются, что армия Украины преобладает и по качеству артиллерии. После очередного огня защитников Украины выживает 1 захватчик из 20.

Больше об этом – Оккупант в истерике жалуется жене на войну: смотрите видео