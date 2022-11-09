У Луганській області окупанти масово здаються в полон

Російська армія зазнає шалених втрат на всіх бойових напрямках, тому у бій кидають нещодавно мобілізованих, зокрема і на Луганщині. "Мобіки" майже не підготовлені й одразу здаються в полон, розповів в ефірі телеканалу Freeдом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, окупанти здаються в полон десятками. При цьому їхній облік не ведеться.

Гайдай розповів, що їх одразу з полігону перекидають на фронт, де вони зустрічаються з нашою артилерією, яка їх не шкодує. На їхніх очах відбувається справжня "м'ясорубка" – росіяни не витримують .

Це, звісно, ​​і ламає психіку, і дуже впливає взагалі на моральний бойовий дух. Тому, власне, вони намагаються здаватися десятками. Їх там кидають, вони нікому не потрібні, і їх облік ніхто не веде,

– сказав Гайдай.

Водночас він додав, що звільнення Луганщини дещо затягується. Причина полягає в тому, що російські окупанти встигли підготуватися та замінували чимало території.

Ситуація на Луганщині: останні новини

Окупанти не полишають спроб захопити Білогорівку, що на Луганщині в районі Лисичанська. У самому ж Лисичанську Збройні Сили України високоточними ударами знищили близько 30 кадирівців з батальйону "Ахмат".

Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що контрнаступ ЗСУ сповільнився біля Білогорівки та Кремінної. Натомість Сватове є центром протистояння у Луганській області.

У районі Сватове – Кремінна триває позиційна та маневрова війна. Траса Р66, що поєднує ці два населені пункти залишається під вогневим контролем ЗСУ, хоч ворог і намагається витіснити українські позиції.

Бійці 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти ЗСУ артилерійським ударом знищили російський склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині. Мовиться про підірвані запаси палива у селі Діброва Сєвєродонецького району.

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