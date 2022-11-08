Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Таким чином, "друга армія світу" вкотре зазнала шалених втрат на війні в Україні.

Важливо Потужні втрати росіян у Голій Пристані, Горлівці та Сватовому: ЗСУ нищать склади окупантів

ЗСУ підірвали склад палива окупантів

Бійці 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти ЗСУ артилерійським ударом знищили російський склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині.

Мовиться про підірвані запаси палива у селі Діброва Сєвєродонецького району. Населений пункт розташований на кордоні Луганської і Донецької областей між Торським і Кремінною.

Як українські військові підірвали склад палива росіян: дивіться відео

Актуальні втрати росіян

Станом на 8 листопада в Україні вже ліквідовано 77 170 окупантів. Тільки протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 710 російських загарбників.

Втрати техніки ворога:

танків – 2786 (+15);

бойових броньованих машин – 5654 (+24);

артилерійських систем – 1791 (+9);

РСЗВ – 391 (+0);

засоби ППО – 203 (+1);

літаків – 278 (+1);

гелікоптерів – 260 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4);

крилаті ракети – 399 (+0);

кораблі /катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17);

спеціальна техніка – 159 (+2).

Нагадаємо, що підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, у місті Гола Пристань Херсонської області.

Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.

На Півдні нашою авіацією ворогу завдано:

8 ударів, з яких 2 по опорних пунктах,

4 по системах протиповітряної оборони,

2 по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

Варте уваги – На Півдні палають склади окупантів: дивіться відео