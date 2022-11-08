Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Таким чином, "друга армія світу" вкотре зазнала шалених втрат на війні в Україні.
Важливо Потужні втрати росіян у Голій Пристані, Горлівці та Сватовому: ЗСУ нищать склади окупантів
ЗСУ підірвали склад палива окупантів
Бійці 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти ЗСУ артилерійським ударом знищили російський склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині.
Мовиться про підірвані запаси палива у селі Діброва Сєвєродонецького району. Населений пункт розташований на кордоні Луганської і Донецької областей між Торським і Кремінною.
Як українські військові підірвали склад палива росіян: дивіться відео
Актуальні втрати росіян
Станом на 8 листопада в Україні вже ліквідовано 77 170 окупантів. Тільки протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 710 російських загарбників.
Втрати техніки ворога:
- танків – 2786 (+15);
- бойових броньованих машин – 5654 (+24);
- артилерійських систем – 1791 (+9);
- РСЗВ – 391 (+0);
- засоби ППО – 203 (+1);
- літаків – 278 (+1);
- гелікоптерів – 260 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4);
- крилаті ракети – 399 (+0);
- кораблі /катери – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17);
- спеціальна техніка – 159 (+2).
Нагадаємо, що підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, у місті Гола Пристань Херсонської області.
Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.
На Півдні нашою авіацією ворогу завдано:
- 8 ударів, з яких 2 по опорних пунктах,
- 4 по системах протиповітряної оборони,
- 2 по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.
Варте уваги – На Півдні палають склади окупантів: дивіться відео