Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Таким образом, "вторая армия мира" в очередной раз понесла бешеные потери на войне в Украине.

Важно Мощные потери россиян в Голой Пристани, Горловке и Сватовом: ВСУ уничтожают склады кафиров

ВСУ взорвали состав топлива кафиров

Бойцы 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты ВСУ артиллерийским ударом уничтожили российский состав горюче-смазочных материалов в Луганской области.

Речь идет о взорванных запасах топлива в селе Диброва Северодонецкого района. Населенный пункт расположен на границе Луганской и Донецкой областей между Торской и Кременной.

Как украинские военные взорвали состав топлива россиян: смотрите видео

Актуальные потери россиян

По состоянию на 8 ноября в Украине уже ликвидировано 77 170 кафиров. Только за прошедшие сутки наши воины отменяли еще 710 российских захватчиков.

Потери техники врага:

танков – 2786 (+15);

боевых бронированных машин – 5654 (+24);

артиллерийских систем – 1791 (+9);

РСЗО – 391 (+0);

средства ПВО – 203 (+1);

самолетов – 278 (+1);

вертолетов – 260 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4);

крылатые ракеты – 399 (+0);

корабли/катера – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17);

специальная техника – 159 (+2).

Напомним, что подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники , а это около 20 единиц в городе Голая Пристань Херсонской области.

Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами кафиров 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области.

На Юге нашей авиацией врагу нанесен:

8 ударов, из которых 2 по опорным пунктам,

4 по системам противовоздушной обороны,

2 по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.

Достойно внимания – На Юге пылают склады кафиров: смотрите видео