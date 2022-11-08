За прошедшие сутки продолжались атаки по недавно освобожденным территориям Херсонщины. Также враг наносит удары по населенным пунктам Николаевщины.
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Какая сейчас ситуация на Юге
Оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию России около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах.
К принудительной эвакуации в Московскую область готовят детей и персонал Олешкивского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты размещают свой личный состав.
Оккупационные власти создают неприемлемые для проживания условия местным жителям, отключают электро и водоснабжение, а также связь.
Захватчики не прекращают мародерство, грузовиками вывозят материальные ценности, продукты питания и средства передвижения на территорию Российской Федерации.
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На линии фронта враг наносит огневое поражение по нашим позициям, обстреливает близлежащие территориальные общины и отдаленные тыловые районы, терроризируя мирное население.
В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии зафиксирован полет около полусотни БпЛА.
В Николаевской области, выискивая системы противовоздушной обороны, враг нанес поражение ракетой класса "воздух – земля" Х-31 с самолета Су-35 по территории Баштанского района. К счастью, обошлось без человеческих потерь.
По Куцурубской общине Николаевской области враг гатив из "Градов". Тоже без человеческих потерь.
В течение прошедшего дня продолжались атаки по недавно освобожденным территориям Херсонщины. 4 авиаудара враг нанес только в район Новой Каменки. По Золотой Балке были направлены зенитные ракеты С-300, повреждено здание школы. Люди не пострадали.
По другим населенным пунктам освобожденной Херсонщины оккупанты направили ударные беспилотники типа "Ланцет". В Нововоскресенском – попадание произошло по открытой поверхности. А в Красном дрон-камикадзе был сбит на подлете к цели.
Кроме этого, дважды в день враг применил реактивные системы залпового огня "Ураган" по Никопольскому району. В двух общинах – Мировской и Марганецкой – зафиксировано попадание в частный сектор с повреждением дворов. К счастью, без пострадавших.
Как ВСУ уничтожают кафиров на Юге
Нашей авиацией врагу нанесен:
- 8 ударов, из которых 2 по опорным пунктам,
- 4 по системам противовоздушной обороны,
- 2 по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.
Подтвержденные потери захватчиков составляют:
- 32 кафира,
- зенитно-ракетный комплекс "Стрела",
- танк,
- 2 пушки-гаубицы,
- 8 единиц авто-бронетехники,
- склад боеприпасов в Бериславском районе
Кстати, по уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива кафиров.
Напомним, военный эксперт Роман Свитан ранее рассказал, что сейчас у России огромные проблемы с техникой. Живая сила против "железа" – это проигрышный вариант.
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