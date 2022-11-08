За прошедшие сутки продолжались атаки по недавно освобожденным территориям Херсонщины. Также враг наносит удары по населенным пунктам Николаевщины.

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Какая сейчас ситуация на Юге

Оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию России около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах.

К принудительной эвакуации в Московскую область готовят детей и персонал Олешкивского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты размещают свой личный состав.

Оккупационные власти создают неприемлемые для проживания условия местным жителям, отключают электро и водоснабжение, а также связь.

Захватчики не прекращают мародерство, грузовиками вывозят материальные ценности, продукты питания и средства передвижения на территорию Российской Федерации.

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На линии фронта враг наносит огневое поражение по нашим позициям, обстреливает близлежащие территориальные общины и отдаленные тыловые районы, терроризируя мирное население.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии зафиксирован полет около полусотни БпЛА.

В Николаевской области, выискивая системы противовоздушной обороны, враг нанес поражение ракетой класса "воздух – земля" Х-31 с самолета Су-35 по территории Баштанского района. К счастью, обошлось без человеческих потерь.

По Куцурубской общине Николаевской области враг гатив из "Градов". Тоже без человеческих потерь.

В течение прошедшего дня продолжались атаки по недавно освобожденным территориям Херсонщины. 4 авиаудара враг нанес только в район Новой Каменки. По Золотой Балке были направлены зенитные ракеты С-300, повреждено здание школы. Люди не пострадали.

По другим населенным пунктам освобожденной Херсонщины оккупанты направили ударные беспилотники типа "Ланцет". В Нововоскресенском – попадание произошло по открытой поверхности. А в Красном дрон-камикадзе был сбит на подлете к цели.

Кроме этого, дважды в день враг применил реактивные системы залпового огня "Ураган" по Никопольскому району. В двух общинах – Мировской и Марганецкой – зафиксировано попадание в частный сектор с повреждением дворов. К счастью, без пострадавших.

Как ВСУ уничтожают кафиров на Юге

Нашей авиацией врагу нанесен:

8 ударов, из которых 2 по опорным пунктам,

4 по системам противовоздушной обороны,

2 по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери захватчиков составляют:

32 кафира,

зенитно-ракетный комплекс "Стрела",

танк,

2 пушки-гаубицы,

8 единиц авто-бронетехники,

склад боеприпасов в Бериславском районе

Кстати, по уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива кафиров.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан ранее рассказал, что сейчас у России огромные проблемы с техникой. Живая сила против "железа" – это проигрышный вариант.

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