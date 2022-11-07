В настоящее время противник использует беспилотники в Николаеве и его окрестностях, в Никопольском районе и на Черноморском побережье. Враг продолжает наносить огненное поражение по позициям наших войск и общинам.

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ВСУ уничтожают россиян на Юге

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны 2 результативных вылета. Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населенных пунктах.

Ориентировочные потери захватчиков в течение прошедшего дня:

14 оккупантов,

3 единицы авто-бронетехники,

пункт управления БпЛА,

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

Также подтверждено поражение врага за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 захватчиков нанесен существенный урон. Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население.

Принудительная "эвакуация" продолжается

В Бериславе местные требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Оккупанты вновь шантажируют техногенной катастрофой возможного разрушения Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС.

В Молдове – антиправительственные протесты

В соседней с Одесской и Винницкой областями Молдове сторонники пророссийской партии "Шор" устраивают антиправительственные протесты. Таким образом, Россия использует скрытых работающих под прикрытием агентов спецслужб для расшатывания ситуации в стране. Опасаясь симпатии украинцам от жителей Молдовы, Москва хочет максимально использовать социальное недовольство людей: из-за экономики склонить правительство Молдовы на свою сторону.

Но эти социально-политические авантюры безуспешны. Контингент российских войск в данный момент не несет критической угрозы со стороны Приднестровья. Впрочем, ВСУ тщательно мониторят ситуацию.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 490 врагов. В общей сложности наши защитники ликвидировали уже 75 930 оккупантов.

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