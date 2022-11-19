І це під час телемарафону підтвердив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ворог дійсно відправляє підкріплення в область, використовуючи тих бійців, які покинули Херсонщину.

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На фронт перекидають досвідчених бійців

Гайдай переконує, що ворог перекидає залишки своїх найкращих вояк. Адже решта – свіжомобілізовані, кадирівці, а також вагнерівці, яких Пригожин нагрібав по в'язницях у Росії.

Ці, що були на Херсонщині, – десантники. Вони максимально підготовлені. Вони, в принципі, нормально можуть воювати. Але це останні такі війська в Росії,

– підкреслив Гайдай.

Гайдай додав, що спілкувався з військовими. Вони розповіли, що ворог дійсно перекидає свої війська на Луганщину. Але, переконаний глава ОВА, вони "погоди вже не зроблять". За словами високопосадовця, своїми діями перекинуті окупанти можуть хіба пригальмувати наступ ЗСУ. Водночас у них відсутня можливість іти у контрнаступ.

Що стосується мобілізованих, то це, за словами Гайдая, – "гарматне м'ясо". Такі бійці гинуть десятками та сотнями. Ба більше, вони ще й десятками здаються в полон. Тож вони аж ніяк не вплинуть на ситуацію на фронті.

Також Гайдай розповів, що наразі вдалося деокупувати 12 населених пунктів. За словами глави ОВА, ЗСУ продовжують просуватися в області. Водночас їм дуже заважає дощова погода. Нагадаємо, що поки на Заході України морозна погода, то на Сході та Півдні – плюсова.

Високопосадовець підкреслив, що звільнені села наразі у жахливому стані. Ворог їх вщент зруйнував. Тож мешканцям, котрі там залишилися, підвозять гуманітарну допомогу. Також Гайдай не полишає надію, що вдасться евакуювати звідти людей. Адже небезпека чатує цілодобово, бо свої обстріли ворог не припиняє.

Яка ситуація на Луганщині

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