Лінія фронту поступово просувається
Про це 24 каналу розказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни побудували оборонні споруди та позаривалися. Крім того, вони отримали підсилення – хоч і тими ув'язненими, яких вербував Пригожин, та мобілізованими.
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Окупантів дуже багато, тож попри те, що більшість з них не мають відповідних знань та навичок, вони несуть смертельну небезпеку. Велика кількість цих солдатів не дає українським підрозділам просуватися швидко, а складнощів додає й те, що окупанти замінували територію вщент.
Однак, як зауважив Гайдай, у пабліках окупованих росіянами великих міст вже починають писати, що місцеві жителі чують звуки боїв. Зокрема мова йде про Рубіжне та Кремінні. Це вказує на те, що ЗСУ, хоч і повільно, але наближаються до цих населених пунктів.
Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео
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