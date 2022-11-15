Лінія фронту поступово просувається

Про це 24 каналу розказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни побудували оборонні споруди та позаривалися. Крім того, вони отримали підсилення – хоч і тими ув'язненими, яких вербував Пригожин, та мобілізованими.

Зверніть увагу У найближчі дні будуть жорстокі бої, – Жданов про можливий наступ окупантів на Вугледар

Окупантів дуже багато, тож попри те, що більшість з них не мають відповідних знань та навичок, вони несуть смертельну небезпеку. Велика кількість цих солдатів не дає українським підрозділам просуватися швидко, а складнощів додає й те, що окупанти замінували територію вщент.

Однак, як зауважив Гайдай, у пабліках окупованих росіянами великих міст вже починають писати, що місцеві жителі чують звуки боїв. Зокрема мова йде про Рубіжне та Кремінні. Це вказує на те, що ЗСУ, хоч і повільно, але наближаються до цих населених пунктів.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео

Останні новини з Луганщини