Минулого тижня українським військовим вдалось звільнити правий берег Херсонщини та суттєво відтіснити російських окупантів. Ймовірно, частина підрозділів Збройних Сил буде передислокована на Схід нашої держави, зокрема на Луганщину.

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Чи намагатиметься Україна звільнити лівий берег Дніпра

Як повідомляє ISW, Збройні Сили могли б спробувати форсувати Дніпро на окремих ділянках, однак це навряд увінчається блискавичним успіхом. Більш ймовірний є сценарій, що поки українська армія зупиниться на тому, аби втримати оборону Херсона.

Російський наступ у Донецькій області, ймовірно, вимагатиме від ЗСУ відвернути частину сил для оборони в цьому районі, але ЗСУ, ймовірно, спрямують принаймні частину відновленої бойової сили або для посилення свого поточного контрнаступу в Луганській області, або для відкриття іншого контрнаступу десь ще,

– написали в Інституті.

Де ще, окрім Луганщини, може бути контрнаступ, аналітики не сказали. Однак там відзначили, що українським військам вдається поки досягати обмежених успіхів на Сході держави. Перекидання військ з Херсонщини на Луганщину допоможе нашим воякам більш ефективно вести війну. Окрім того, варто наголосити, що припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним.

Яка ситуація зараз на Луганщині

У неділю, 13-го листопада, стало відомо що Збройні Сили звільнили село Макіївку, що в Луганській області. Від населеного пункту до обласного центру — 148 кілометрів. Новину про це підтвердили згодом в Луганській обласній військові адміністрації. Там констатували, що Макіївка переходить у "синю зону".

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Також речник Східного групування військ Сергій Череватий розповів, що загарбники перекидатимуть свої війська на Луганщину та Донеччину, однак ЗСУ роблять усе, аби оперативно ліквідувати ворога.

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