Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Видання Politico вважає це сигналом до майбутньої військової кампанії на півострові.

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Україна поверне Крим

Єрмак заявив, що Кремль не пропонував українському уряду паузи у війні.

"У нас не було жодної офіційної заявки російської сторони про якісь розмови, якісь переговори", – зазначив очільник Офісу Президента.

Також він сигналізував про майбутню військову кампанію в Криму, який Росія окупувала ще у 2014 році.

Ця війна триває. Я впевнений, що кампанія з повернення Криму відбудеться,
– наголосив Єрмак.

Аналогічне повідомлення він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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