Такое мнение высказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Издание Politico считает это сигналом предстоящей военной кампании на полуострове.

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Украина вернет Крым

Ермак заявил, что Кремль не предлагал украинскому правительству паузы в войне.

"У нас не было ни одной официальной заявки российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах", – отметил глава Офиса Президента.

Также он сигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму, которую Россия оккупировала еще в 2014 году.

Эта война продолжается. Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится,
– подчеркнул Ермак.

Аналогичное сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

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