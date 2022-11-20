Такое мнение высказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Издание Politico считает это сигналом предстоящей военной кампании на полуострове.
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Украина вернет Крым
Ермак заявил, что Кремль не предлагал украинскому правительству паузы в войне.
"У нас не было ни одной официальной заявки российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах", – отметил глава Офиса Президента.
Также он сигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму, которую Россия оккупировала еще в 2014 году.
Эта война продолжается. Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится,
– подчеркнул Ермак.
Аналогичное сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.
Деоккупация Крыма: последние новости
- Летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан считает, что выйти на границы 1991 года возможно до конца зимы.
- Оккупанты уже начали укреплять оборону на полуострове. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил о фортификационных работах.
- Также россияне роют траншеи у границы с полуостровом. Британская разведка отметила, что захватчики готовятся к масштабным украинским прорывам.
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