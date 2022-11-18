Об этом 18 ноября рассказали в министерстве Великобритании. Разведка считает, что россияне активно копают окопы.
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"Подразделения построили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями", – рассказали в разведке.
Будут усиливать наступление на Бахмут
Россияне укрепляют даже позиции, располагающиеся 60 километров по линии фронта. Британская разведка считает, что это свидетельствует о подготовке к предстоящим большим украинским прорывам.
По всей вероятности, Россия попытается в конце концов передислоцировать часть сил из Херсона для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут в Донецкой области,
– добавили в разведке.
Обратите внимание – что происходит на фронте: смотрите видео
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