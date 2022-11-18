Самопровозглашенные власти аннексированного Крыма объявили о строительстве фортификационных сооружений на полуострове. Якобы это необходимо для обеспечения безопасности крымчан.

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Оккупанты планируют "защищать" Крым

Назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность оккупированного Крыма "должна быть достигнута путем мер", выполняемых на временно захваченной россиянами части Херсонской области. По его словам, действия оккупационных "властей" пытаются скоординировать.

На территории (временно оккупированного – 24 канал) Крыма под моим контролем проводят фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан,

– заявил Аксенов.

Аксенов также уточнил, что укрепления строятся по поручению российского диктатора Владимира Путина.

ВСУ уже контролируют территорию рядом с Крымом

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил, что ВСУ вышли на побережье Днепра.

По его словам, это позволяет нашим военным контролировать приближенную к Крыму территорию. Он подчеркнул, что украинские воины пытаются поражать россиян на максимальной дальности.

Напомним, что 16 ноября, в оккупированном Джанкое прогремела серия взрывов. "Хлопок" посетил местный аэродром. Там базировались 80 единиц вражеской техники.

Как отмечают в ВСУ, сам аэродром и его инфраструктура важны, самой важной является расположенная там авиационная техника, которая "наносит большой вред".

Кроме Джанкоя, еще пять аэродромов оккупанты используют в Крыму для дислокации своих самолетов. Отметим, что в ВСУ не подтвердили и не опровергли предположение, что взрывы в Джанкое вызвали украинские войска.

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