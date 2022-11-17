Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что аэродром в оккупированном Джанкое в Крыму является одним из тех, которые используют российские войска.

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В ВСУ рассказали о "хлопке" в Джанкое

По его словам, хотя сам аэродром и его инфраструктура важны, важнейшей является расположенная там авиационная техника, которая "наносит большой вред".

Знаем, что Чернобаевка уже не оккупирована, есть еще Чаплинка, которая уже в пределах досягаемости нашей артиллерии, поэтому аэродром Джанкой, вероятно, вместе с Мелитополем используется для вертолетов российских, которые осуществляют атаки и поддерживают сухопутные войска оккупантов, поэтому вероятно, что там действительно были хлопки,

– сказал Игнат.

Спикер отметил, что кроме Джанкоя, еще пять аэродромов оккупанты используют в Крыму для дислокации своих самолетов.

Представитель Воздушных сил не подтвердил и не опроверг предположение, что причиной взрывов в Джанкое стали украинские войска.

Что известно о взрывах в Джанкое

"Хлопок" вечером 16 ноября посетил временно оккупированный Крым. Взрывы прогремели на аэродроме в Джанкое. Там базировались 80 единиц вражеской техники.

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Оккупационные власти полуострова заявили о том, что сработало ПВО. Однако местные сообщили, что у них пропал свет.

Российские оккупанты продолжают лгать. 17 ноября они заявили, что якобы украинский дрон "атаковал" подстанцию ​​крымского энергомоста в Феодосии. Об этом сообщили российские пропагандисты. Они утверждают, что беспилотник сбили.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил, что ВСУ вышли на побережье Днепра. По его словам, это позволяет нашим военным контролировать территорию, приближенную к Крыму. Он подчеркнул, что украинские воины пытаются поразить россиян на максимальной дальности.

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