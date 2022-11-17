Следовательно, полуостров может вернуться под контроль Украины быстрее, чем ожидалось. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина.

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Крымской группировке придется делать "жест доброй воли"

По словам международного обозревателя, у россиян в Крыму есть определенные сложности с основными транспортными артериями. Да, Керчинский мост в полную силу не работает. Там функционирует только одна автомобильная и железнодорожная полоса. Кроме того, нарушена логистика в Приазовье. Оккупанты могли бы рассчитывать на одну железную дорогу, однако она простреливается украинской артиллерией.

Я думаю, что Крым вернется под украинский суверенитет раньше Донбасса. На Донбассе военные позиции россиян сильнее, чем в Крыму,

– говорит Яковина.

Российский оппозиционный журналист отмечает, что если Керченский мост прекратит свою работу, полуостров будет полностью отрезан от Краснодарского края. В таком случае российской группировке придется просто сдаваться, совершать "жест доброй воли" или "перегруппировку".

"Крым будет полностью лишен поставок – не будет ни топлива, ни снарядов, ни еды. Ничего", – акцентировал Яковина.

На Донбассе, замечает он, у россиян с логистикой все хорошо. Там много и железных, и шоссейных дорог, складов, промышленных предприятий – все, что необходимо для поддержки армии в надлежащей форме.

В Крым ведет две дороги – Керченский мост и трасса через перешеек. Как утверждает журналист, их просто перерезать.

"Крым действительно превратится в остров, после чего находящимся там российским солдатам и офицерам придется сдаваться", - подытожил Иван Яковина.

Ситуация в Крыму: последние новости

Во временно оккупированном Крыму партизаны подпольного движения "Атеш" ликвидировали 30 российских военнослужащих. Среди погибших немало предателей Украины.

СБУ сообщила о подозрении так называемому главе "министерства здравоохранения" Крыма. Он сменил медицинскую систему полуострова под военные нужды российских оккупантов.

После освобождения Херсона крымчане готовятся к возвращению домой. Недавно в Ялте люди пели и плясали под украинские песни.

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