Відтак півострів може повернутися під контроль України швидше, ніж очікувалося. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина.
Варте уваги Крим не спить: в окупованому Джанкої прогриміли вибухи, зникає світло
Кримському угрупуванню доведеться робити "жест доброї волі"
За словами міжнародного оглядача, росіяни у Криму мають певні складнощі з основними транспортними артеріями. Так, Керчинський міст у повну силу не працює. Там функціонує лише одна автомобільна та одна залізнична смуга. Окрім цього, порушена логістика у Приазов'ї. Окупанти могли б розраховувати на одну залізну дорогу, проте вона прострілюється українською артилерією.
Я думаю, що Крим повернеться під український суверенітет раніше, аніж Донбас. На Донбасі військові позиції росіян сильніші, ніж в Криму,
– говорить Яковина.
Російський опозиційний журналіст наголошує: якщо Керченський міст припинить свою роботу, півострів буде повністю відрізаний від Краснодарського краю. У такому випадку російському угрупуванню доведеться просто здаватися, здійснювати "жест доброї волі" або "перегрупування".
"Крим буде повністю позбавлений постачання – не буде ані палива, ані снарядів, ані їжі. Нічого", – акцентував Яковина.
Натомість на Донбасі, зауважує він, у росіян з логістикою усе добре. Там багато і залізних, і шосейних доріг, складів, промислових підприємств – усе те, що необхідне для підтримання армії у належній формі.
До Криму веде дві дороги – Керченський міст та траса через перешийок. Як стверджує журналіст, їх дуже просто перерізати.
"Крим справді перетвориться на острів, після чого російським солдатам та офіцерам, які перебуватимуть там, доведеться здаватися", – підсумував Іван Яковина.
Ситуація у Криму:останні новини
- У тимчасово окупованому Криму партизани підпільного руху "Атеш" ліквідували 30 російських військовослужбовців. Серед загиблих чимало зрадників України.
- СБУ повідомила про підозру так званому очільнику "міністерства охорони здоров'я" Криму. Він змінив медичну систему півострова під військові потреби російських окупантів.
- Після звільнення Херсона кримчани готуються до повернення додому. Нещодавно у Ялті люди співали та танцювали під українські пісні.
Генерал Міллі прогнозує у Криму "жест доброї волі": дивіться відео