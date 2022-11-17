Відтак півострів може повернутися під контроль України швидше, ніж очікувалося. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Кримському угрупуванню доведеться робити "жест доброї волі"

За словами міжнародного оглядача, росіяни у Криму мають певні складнощі з основними транспортними артеріями. Так, Керчинський міст у повну силу не працює. Там функціонує лише одна автомобільна та одна залізнична смуга. Окрім цього, порушена логістика у Приазов'ї. Окупанти могли б розраховувати на одну залізну дорогу, проте вона прострілюється українською артилерією.

Я думаю, що Крим повернеться під український суверенітет раніше, аніж Донбас. На Донбасі військові позиції росіян сильніші, ніж в Криму,

– говорить Яковина.

Російський опозиційний журналіст наголошує: якщо Керченський міст припинить свою роботу, півострів буде повністю відрізаний від Краснодарського краю. У такому випадку російському угрупуванню доведеться просто здаватися, здійснювати "жест доброї волі" або "перегрупування".

"Крим буде повністю позбавлений постачання – не буде ані палива, ані снарядів, ані їжі. Нічого", – акцентував Яковина.

Натомість на Донбасі, зауважує він, у росіян з логістикою усе добре. Там багато і залізних, і шосейних доріг, складів, промислових підприємств – усе те, що необхідне для підтримання армії у належній формі.

До Криму веде дві дороги – Керченський міст та траса через перешийок. Як стверджує журналіст, їх дуже просто перерізати.

"Крим справді перетвориться на острів, після чого російським солдатам та офіцерам, які перебуватимуть там, доведеться здаватися", – підсумував Іван Яковина.

Ситуація у Криму:останні новини

У тимчасово окупованому Криму партизани підпільного руху "Атеш" ліквідували 30 російських військовослужбовців. Серед загиблих чимало зрадників України.

СБУ повідомила про підозру так званому очільнику "міністерства охорони здоров'я" Криму. Він змінив медичну систему півострова під військові потреби російських окупантів.

Після звільнення Херсона кримчани готуються до повернення додому. Нещодавно у Ялті люди співали та танцювали під українські пісні.

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