У мережі пишуть, що цього разу Бавовнятко завітало на аеродром у Джанкої. Там базувалися 80 одиниць ворожої техніки. Водночас офіційного підтвердження цих даних наразі, на жаль, немає.

Зауважте Знову ранкова бавовна у Севастополі: окупанти далі заводять про ППО

Тим часом окупанти завели свою улюблену байку про "ППО". Воно "працює й працює".

Окрім того, у телеграм-каналах починають з'являтися повідомлення, що зникло світло. Вочевидь, вже навіть самі окупанти не вірять у знамениту російську легенду про "ППО", бо у мережі ширяться панічні повідомлення. Дехто навіть розмірковує, чи вдасться дожити до ранку.

Бавовна у Джанкої: дивіться відео

Деталей наразі не розкривають. Жодних офіційних коментарів щодо "бавовни" не було.