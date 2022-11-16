В сети пишут, что на этот раз "хлопок" посетил аэродром в Джанкое. Там базировались 80 единиц вражеской техники. В то же время, официального подтверждения этих данных пока, к сожалению, нет.

Заметьте Снова утренний хлопок в Севастополе: оккупанты дальше заводят о ПВО

Тем временем оккупанты завели свою любимую басню о "ПВО". Она "работает и работает". Местные захватчики паникуют из-за "хлопка".

Кроме того, в телеграм-каналах начинают появляться сообщения об исчезнувшем свете.

Хлопок в Джанкое: смотрите видео

Детали пока не раскрывают. Никаких официальных комментариев по поводу "хлопка" не было.