Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов, сообщает 24 канал . Первые взрывы услышали около 18:00.

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В Белгородской области слышали взрывы

В ряде местных телеграмм-каналов появились сообщения о мощных взрывах в Белгородской области. Там, вероятно, работала ПВО. Однако некоторые россияне говорят, что якобы были "прилеты".

Позже жители села Никольского рассказали, что видели столб дыма. По их словам, после "громких звуков" исчез свет.

Спустя некоторое время появился официальный комментарий губернатора. По его словам, в Никольском в результате прилета снарядов пострадала линия электропередачи.

В этой связи нет света на улице Советской и Восточной. Все оперативные службы и аварийные бригады уехали на место. Электроснабжение возобновят в течение 2 часов,

– говорится в сообщении.

Заметим, что оккупанты часто обвиняют Украину в ударах по территории России, однако доказательств этому нет. Россиянам это нужно для того, чтобы убедить мир перестать помогать Украине. Для этого они даже готовы устраивать провокации, в результате которых гибнут сами граждане страны-террористки.

Кратко о "хлопке" в Белгороде

В Белгородской области 20 октября в очередной раз раздались взрывы . Тогда русские традиционно писали, что информацию уточняют. Однако потом так ничего и не поведали.

Перед этим, 19 октября, в Белгороде на электростанции вспыхнул масштабный пожар . Город остался без света.

Днем ранее корреспондентка Анна Черненко рассказала, что российские оккупанты запускают ракеты в сторону Харькова из окрестностей Белгорода. Часто они там и падают, поэтому харьковчане могут наблюдать, как россияне сами себя обстреливают .

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