Об этом сказал советник главы ОПУ Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он отметил, что россияне беспорядочно соблюдают правила противопожарной безопасности и отсюда все их беды.

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Россиянам следует держаться подальше от своих войск

Арестович отметил, что взрывы в Белгороде являются результатом того, что россияне стреляют по Украине, однако ракеты или снаряды не долетают и там же падают. Подобное может распространиться и на другие населенные пункты России.

Пожар войны – он такой, его очень трудно останавливать. Если он разгорелся, хочет и туда, и туда. Распространяется и растет,

– сказал он.

Советник главы ОПУ отметил, что россияне должны сами решать, уезжать ли из потенциально опасных регионов.

По моим предположениям, держаться от русских войск нужно как можно дальше. В частности, от их месторасположения, военных объектов,

– подчеркнул Арестович.

Потому что, объяснил советник главы ОПУ, россияне беспорядочно соблюдают правила противопожарной безопасности и отсюда все их беды.

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При каком условии могут прекратиться пожары и взрывы в России

Арестович не исключил, что пожары с последующими взрывами вполне могут произойти и на объектах критической инфраструктуры России.

Мне кажется, что если вывести российские войска и прекратить оккупацию, то удивительным образом все начнут соблюдать правила курения в надлежащих местах и может быть даже не будет больше пожаров и взрывов. Хотя в случае с путинским режимом я не был бы уверен,

– заявил он.

В то же время советник главы ОПУ подчеркнул, что россиянам все же виднее, что происходит на их территории. Украина не несет ответственности за то, что там происходит.

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