Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что ракеты С-300 длительное время не проходили определенные регламентные работы, поэтому очень многие из них просто не стартуют.

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Что на самом деле могло случиться в Белгороде

Свитан отметил, что расстояние от Белгорода до Харькова составляет примерно 80 километров. Поэтому из Белгорода могут запускаться ракеты С-300, которыми российские оккупанты обстреливают этот украинский город.

Дальность позволяет именно из Белгорода обстреливать, даже доставая до центра города Харькова.

– сказал военный эксперт.

По его мнению, есть вероятность того, что подобные обстрелы планировались по Харькову, по его объектам инфраструктуры. Однако С-300 – это ракеты "земля-воздух", которые россияне переделали на "земля-земля", чтобы наносить удары по объектам на земле.

Скорее всего, они просто не срабатывают. Есть такой режим самоликвидации этих ракет в определенные моменты. Все эти ракеты практически очень старые, им по несколько десятков лет,

– заметил Свитан.

По его словам, ракеты С-300 не проходили определенные регламентные работы, поэтому очень многие из них просто не стартуют. При выходе из шахт они отходят от траектории.

Там стоит так называемый самоликвидатор. Поэтому ракета могла просто падать или самоликвидироваться.

– заявил военный эксперт.

Ведь, отметил он, очень много таких ракет, которыми россияне работают, например, по Запорожью падают в районе Пологов, за Токмаком. То есть, они не срабатывают. Подобное могло произойти и в том случае, когда россияне собирались обстрелять Харьков, а ракета самоликвидировалась и упала на любой комплекс города Белгорода.

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Могла ли это сделать ФСБ

Свитан отметил, что объявление Россией военного положения и полной мобилизации в приграничных с Украиной регионах для того, чтобы защищаться от украинцев, которые якобы их обстреливают, было бы очень правильным шагом с военной точки зрения.

Ведь всю границу России и Украины можно считать линией фронта. Поэтому российские генералы должны были хотя бы требовать введения военного положения вдоль всей границы Украины с Россией, а также Украины с Беларусью,

– заявил военный эксперт.

Ведь, заметил он, военным гораздо проще осуществлять определенные меры военного плана в тех регионах, где объявлено военное положение. Также там легче включать режим полной мобилизации, ведь люди будут мотивированы защищать свои дома.

Механизм очень простой. Он испытан с 2014 года на украинской территории в районе Донецка, Луганска. То есть еще 8 лет назад в этих городах были так называемые блуждающие российские минометы, которые обстреливали жилые дома, вешая эти проблемы на украинские войска, и как-то поднимали мотивацию вступать в ряды "ДНР",

– сказал Свитан.

Поэтому, по его мнению, такой же ход россияне могут применить и к своим областям. Тем более, что для ФСБ, более 20 лет назад взорвавшей с десяток российских домов для того, чтобы поставить Путина к власти, будет несложно, в частности, обстрелять Белгород теми же ракетами С-300.

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