Про це 24 каналу сказав військовий експерт Роман Світан. Він зауважив, що ракети С-300 тривалий час не проходили визначених регламентних робіт, тому дуже багато із них просто не стартують.
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Що насправді могло трапитися у Бєлгороді
Світан зазначив, що відстань від Бєлгорода до Харкова становить приблизно 80 кілометрів. Тому з-за Бєлгорода можуть запускатися ракети С-300, якими російські окупанти обстрілюють це українське місто.
Дальність дозволяє саме з-за Бєлгорода обстрілювати, навіть дістаючи до центру міста Харкова,
– сказав військовий експерт.
На його думку, є ймовірність того, що подібний обстріл планувався по Харкову, по його об'єктах інфраструктури. Однак С-300 – це ракети "земля-повітря", які росіяни переробили на "земля-земля", щоб завдавати ударів по об'єктах на землі.
Найімовірніше, вони просто не спрацьовують. Є такий режим самоліквідації цих ракет через певні моменти. Всі ці ракети практично дуже старі, їм по кілька десятків років,
– зауважив Світан.
За його словами, ракети С-300 не проходили визначених регламентних робіт, тому дуже багато із них просто не стартують. Під час виходу з шахт вони відходять від траєкторії.
Там стоїть так званий самоліквідатор. Тому ракета могла просто падати або самоліквідуватися,
– заявив військовий експерт.
Адже, зауважив він, дуже багато таких ракет, якими росіяни працюють, наприклад, по Запоріжжю падають у районі Пологів, за Токмаком. Тобто вони не спрацьовують. Подібне могло статися й у цьому випадку, коли росіяни збиралися обстріляти Харків, а ракета самоліквідувалася й упала на будь-який комплекс міста Бєлгорода.
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Чи могла це вчинити ФСБ
Світан зауважив, що оголошення Росією воєнного стану та повної мобілізації в прикордонних з Україною регіонах для того, щоб захищатися від українців, які нібито їх обстрілюють, було би дуже правильним кроком з військового погляду.
Адже весь кордон Росії й України можна вважати лінією фронту. Тому російські генерали повинні були би принаймні вимагати запровадження воєнного стану вздовж усього кордону України з Росією, а також України з Білоруссю,
– заявив військовий експерт.
Адже, зауважив він, військовим набагато простіше здійснювати певні заходи воєнного плану в тих регіонах, де оголошений воєнний стан. Також там легше включати режим повної мобілізації, адже люди будуть мотивовані захищати свої будинки.
Механізм дуже простий. Він випробуваний з 2014 року на українській території в районі Донецька, Луганська. Тобто ще 8 років тому в цих містах бути так звані блукаючі російські міномети, які обстрілювали житлові будинки, вішаючи ці проблеми на українські війська, та піднімали якось мотивацію вступати до лав "ДНР",
– сказав Світан.
Тому, на його думку, такий самий хід росіяни можуть застосувати і до своїх областей. Тим паче, що для ФСБ, яка понад 20 років тому підірвала з десяток російських будинків для того, щоб поставити Путіна до влади, буде нескладно, зокрема, обстріляти Бєлгород тими ж ракетами С-300.
Що відомо про вибухи в Бєлгороді
- У Бєлгородській області 12 жовтня знову було гучно – місцеві жителів повідомляли про гучні звуки, що нагадують звуки вибухів. Було щонайменше 7 "хлопків".
- 13 жовтня під російським Бєлгородом гучно детонував склад боєприпасів. У Росії вже заявили про постраждалих росгвардійців.
- У Бєлгороді від ракетного удару знесено останній поверх багатоповерхового будинку. Попередньо, це падали свої ж ракети або їх збивала російська ППО. Водночас губернатор регіону вже встиг звинуватити у цьому Україну.