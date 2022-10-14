Про це 24 каналу сказав військовий експерт Роман Світан. Він зауважив, що ракети С-300 тривалий час не проходили визначених регламентних робіт, тому дуже багато із них просто не стартують.

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Що насправді могло трапитися у Бєлгороді

Світан зазначив, що відстань від Бєлгорода до Харкова становить приблизно 80 кілометрів. Тому з-за Бєлгорода можуть запускатися ракети С-300, якими російські окупанти обстрілюють це українське місто.

Дальність дозволяє саме з-за Бєлгорода обстрілювати, навіть дістаючи до центру міста Харкова,

– сказав військовий експерт.

На його думку, є ймовірність того, що подібний обстріл планувався по Харкову, по його об'єктах інфраструктури. Однак С-300 – це ракети "земля-повітря", які росіяни переробили на "земля-земля", щоб завдавати ударів по об'єктах на землі.

Найімовірніше, вони просто не спрацьовують. Є такий режим самоліквідації цих ракет через певні моменти. Всі ці ракети практично дуже старі, їм по кілька десятків років,

– зауважив Світан.

За його словами, ракети С-300 не проходили визначених регламентних робіт, тому дуже багато із них просто не стартують. Під час виходу з шахт вони відходять від траєкторії.

Там стоїть так званий самоліквідатор. Тому ракета могла просто падати або самоліквідуватися,

– заявив військовий експерт.

Адже, зауважив він, дуже багато таких ракет, якими росіяни працюють, наприклад, по Запоріжжю падають у районі Пологів, за Токмаком. Тобто вони не спрацьовують. Подібне могло статися й у цьому випадку, коли росіяни збиралися обстріляти Харків, а ракета самоліквідувалася й упала на будь-який комплекс міста Бєлгорода.

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Чи могла це вчинити ФСБ

Світан зауважив, що оголошення Росією воєнного стану та повної мобілізації в прикордонних з Україною регіонах для того, щоб захищатися від українців, які нібито їх обстрілюють, було би дуже правильним кроком з військового погляду.

Адже весь кордон Росії й України можна вважати лінією фронту. Тому російські генерали повинні були би принаймні вимагати запровадження воєнного стану вздовж усього кордону України з Росією, а також України з Білоруссю,

– заявив військовий експерт.

Адже, зауважив він, військовим набагато простіше здійснювати певні заходи воєнного плану в тих регіонах, де оголошений воєнний стан. Також там легше включати режим повної мобілізації, адже люди будуть мотивовані захищати свої будинки.

Механізм дуже простий. Він випробуваний з 2014 року на українській території в районі Донецька, Луганська. Тобто ще 8 років тому в цих містах бути так звані блукаючі російські міномети, які обстрілювали житлові будинки, вішаючи ці проблеми на українські війська, та піднімали якось мотивацію вступати до лав "ДНР",

– сказав Світан.

Тому, на його думку, такий самий хід росіяни можуть застосувати і до своїх областей. Тим паче, що для ФСБ, яка понад 20 років тому підірвала з десяток російських будинків для того, щоб поставити Путіна до влади, буде нескладно, зокрема, обстріляти Бєлгород тими ж ракетами С-300.

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