Про це сказав радник голови ОПУ Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що росіяни безладно дотримуються правил протипожежної безпеки й звідси всі їхні біди.

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Росіянам варто триматися треба якнайдалі від своїх військ

Арестович зазначив, що вибухи у Бєлгороді є результатом того, що росіяни стріляють по Україні, однак ракети чи снаряди не долітають й там же падають. Подібне може розповсюдитися й в інші населені пункти Росії.

Пожежа війни – вона така, її дуже важко зупиняти. Якщо вона розгорілася, то хоче і туди, і туди. Розповсюджується й росте,

– сказав він.

Радник голови ОПУ зауважив, що росіяни мають самі вирішувати, чи виїжджати із потенційно небезпечних регіонів.

За моїми припущеннями, триматися від російських військ треба якнайдалі. Зокрема, від їхнього місця розташування, військових об'єктів,

– наголосив Арестович.

Тому що, пояснив радник голови ОПУ, росіяни безладно дотримуються правил протипожежної безпеки й звідси всі їхні біди.

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За якої умови можуть припинитися пожежі й вибухи у Росії

Арестович не виключив, що пожежі з подальшими вибухами цілком можуть статися й на об'єктах критичної інфраструктури Росії.

Мені здається, що, якщо вивести російські війська і припинити окупацію, то дивовижним чином усі почнуть дотримуватися правил куріння у належних місцях і може бути навіть не буде більше пожеж і вибухів. Хоч у випадку з путінським режимом я не був би впевнений,

– заявив він.

Водночас радник голови ОПУ наголосив, що росіянам усе ж видніше, що відбувається на їхній території. Україна не несе відповідальності за те, що там трапляється.

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