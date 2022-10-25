Российские информационные помойки в телеграме 25 октября сообщили, что в Шебекино Белгородской области снова неспокойно. Очевидно, пришло "бавовнянко" к россиянам и нарушило их покой.

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Местных просят спускаться в подвалы

Пока известно, что взрывы были слышны в Грайвороном и Строителе. От местных спасательных служб начали приходить смс-сообщения белгородцам, что город находится под обстрелами, поэтому нужно прятаться в укрытие.

Внимание! Обстреливают город Шебекино. Возьмите вещи первой необходимости и спускайтесь в укрытие. Не выходите на улицу,

– говорится в сообщении.



Белгородцев просят спускаться в укрытие / Фото из российских телеграм-каналов

Также российские телеграм-каналы отмечают, что в некоторых городах региона взрывы слышны уже несколько часов. Однако неизвестно, кто обстреливает местность и с какой целью – власти не хотят комментировать происходящее.

ВСУ "зашли" в Белгород

Ранее российские местные информационные ресурсы отмечали, что вооруженные силы Украины зашли на Белгородщину . Возможно, кто-то уже успел обрадоваться этой новости, но подумав трезво, можно понять, что это полная чушь.

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Приятно знать, что из-за успехов наших воинов на фронте россияне паникуют и истерят. Однако пока ВСУ находятся в границах Украины. Главная задача нашей армии – изгнать врага, а не захватить новые территории.

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