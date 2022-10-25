Російські інформаційні помийки у телеграмі 25 жовтня повідомили, що у Шебекіно Бєлгородської області знову неспокійно. Вочевидь, завітало "бавовнянко" до росіян та порушило їхній спокій.

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Місцевих просять спускатися у підвали

Поки відомо, що вибухи було чути у Грайвороному та Строїтеля. Від місцевих рятувальних служб почали приходити смс-повідомлення бєлгородцям, що місто перебуває під обстрілами, тому потрібно ховатись в укриття.

Увага! Обстрілюють місто Шебекіно. Візьміть речі першої потреби та спускайтесь в укриття. Не виходьте на вулицю,

– йдеться у повідомленні.



Бєлгородців просять спускатись в укриття / Фото з російських телеграм-каналів

Також російські телеграм-канали зазначають, що у деяких містах регіону вибухи чути вже протягом декількох годин. Однак невідомо, хто обстрілює місцевість та з якою метою – влада не хоче коментувала те, що відбувається.

ЗСУ "зайшли" в Бєлгород

Раніше російські місцеві інформаційні ресурси зазначали, що Збройні Сили України зайшли на Бєлгородщину. Можливо, хтось уже встиг зрадіти цій новині, але подумавши тверезо, можна зрозуміти, що це повна нісенітниця.

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Приємно знати, що через успіхи наших воїнів на фронті росіяни панікують та істерять. Однак поки ЗСУ перебувають у кордонах України. Головне завдання нашої армії – вигнати ворога, а не захопити нові території.

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