Так, російські "воєнкори" повідомляють, що українські військові заїхали до Бєлгородської області на танках. Окрім того, пропагандисти почали вигадувати нібито ЗСУ обстрілюють Шебекінський район. Про це пишуть російські телеграм-канали.
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На Бєлгородщині сильна паніка
Панічні заяви росіян дуже розсмішили українців. "Без гумору ніяк", – зазначили в "Оперативний ЗСУ".
Цікаво, що за день до таких вигадок місцева влада заявила про встановлення у Бєлгородській області "захисних конструкцій". Зокрема, трикутників з цементу.
До речі, про них згадали і самі росіяни під час обговорення під одним із постів у соцмережах. Та обурилися, як взагалі "ЗСУ могли заїхати на територію Росії".
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Що відомо про фортифікаційні споруди у Бєлгородській області
- 22 жовтня губернатор Гладков повідомив, що на території Бєлгородської області встановлюють "захисні споруди". Прихвостень Путіна опублікував фото трикутників з цементу.
- Цікаво, що такі укріплення ну дуже схожі на так звану "лінію Вагнера", яку російські найманці будують на Луганщині.
- Протитанкові смуги біля міста Гірське зафіксував супутник. Компанія Maxar Technologies показала відповідні фото.
- Загарбники переконують, що таке укріплення нібито зможе завадити нашим воїнам наступати. Втім, в ефективності "лінії Вагнера" сумніваються і самі росіяни.
- Зокрема, опозиційні видання зазначили, що, враховуючи досвід під час Другої світової війни, "вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані". Зокрема, через те, що їх спокійно можна прорвати на вузькій ділянці або ж просто об'їхати.
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