Так, російські "воєнкори" повідомляють, що українські військові заїхали до Бєлгородської області на танках. Окрім того, пропагандисти почали вигадувати нібито ЗСУ обстрілюють Шебекінський район. Про це пишуть російські телеграм-канали.

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На Бєлгородщині сильна паніка

Панічні заяви росіян дуже розсмішили українців. "Без гумору ніяк", – зазначили в "Оперативний ЗСУ".

Цікаво, що за день до таких вигадок місцева влада заявила про встановлення у Бєлгородській області "захисних конструкцій". Зокрема, трикутників з цементу.

До речі, про них згадали і самі росіяни під час обговорення під одним із постів у соцмережах. Та обурилися, як взагалі "ЗСУ могли заїхати на територію Росії".

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