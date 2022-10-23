Так, российские "военкоры" сообщают, что украинские военные заехали в Белгородскую область на танке. Кроме того, пропагандисты начали придумывать, что якобы ВСУ обстреливают Шебекинский район. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

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В Белгородской области сильная паника

Панические заявления россиян очень рассмешили украинцев. "Без юмора никак", – отметили в "Оперативном ВСУ".

Интересно, что за день до таких выдумок местные власти заявили об установке в Белгородской области "защитных конструкций". В частности, треугольников из цемента.

К слову, о них упомянули и сами россияне во время обсуждения под одним из постов в соцсетях. Но возмутились, как вообще "ВСУ могли заехать на территорию России".

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Что известно о фортификационных сооружениях в Белгородской области

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