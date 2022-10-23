Так, российские "военкоры" сообщают, что украинские военные заехали в Белгородскую область на танке. Кроме того, пропагандисты начали придумывать, что якобы ВСУ обстреливают Шебекинский район. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

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В Белгородской области сильная паника

Панические заявления россиян очень рассмешили украинцев. "Без юмора никак", – отметили в "Оперативном ВСУ".

Интересно, что за день до таких выдумок местные власти заявили об установке в Белгородской области "защитных конструкций". В частности, треугольников из цемента.

К слову, о них упомянули и сами россияне во время обсуждения под одним из постов в соцсетях. Но возмутились, как вообще "ВСУ могли заехать на территорию России".

Обратите внимание! Украинские военные, в отличие от армии Путина, не захватывают чужие территории и не наносят ударов по мирному населению. Наши воины только защищают родную землю от российских захватчиков.

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Что известно о фортификационных сооружениях в Белгородской области

22 октября губернатор Гладков сообщил, что на территории Белгородской области устанавливают "защитные сооружения". Прихвостень Путина опубликовал фото треугольников из цемента.

Интересно, что такие укрепления очень похожи на так называемую "линию Вагнера", которую российские наемники строят на Луганщине.

Противотанковые полосы возле города Горское зафиксировал спутник. Компания Maxar Technologies показала соответствующие фото.

Захватчики убеждают, что такое укрепление якобы сможет помешать нашим воинам наступать. Впрочем, в эффективности "линии Вагнера" сомневаются и сами россияне.

В частности, оппозиционные издания отметили, что, учитывая опыт во время Второй мировой войны, "вложения в строительство таких линий обороны в большинстве своем не оправданы". В частности, из-за того, что их спокойно можно прорвать на узком участке или же просто объехать.

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