Так, российские "военкоры" сообщают, что украинские военные заехали в Белгородскую область на танке. Кроме того, пропагандисты начали придумывать, что якобы ВСУ обстреливают Шебекинский район. Об этом пишут российские телеграм-каналы.
Кстати Под Белгородом вспыхнул сильный пожар: поднялся огромный столб черного дыма
В Белгородской области сильная паника
Панические заявления россиян очень рассмешили украинцев. "Без юмора никак", – отметили в "Оперативном ВСУ".
Интересно, что за день до таких выдумок местные власти заявили об установке в Белгородской области "защитных конструкций". В частности, треугольников из цемента.
К слову, о них упомянули и сами россияне во время обсуждения под одним из постов в соцсетях. Но возмутились, как вообще "ВСУ могли заехать на территорию России".
Читайте также В Энергодаре громко: прилетело в гостиницу, которую облюбовали оккупанты
Что известно о фортификационных сооружениях в Белгородской области
- 22 октября губернатор Гладков сообщил, что на территории Белгородской области устанавливают "защитные сооружения". Прихвостень Путина опубликовал фото треугольников из цемента.
- Интересно, что такие укрепления очень похожи на так называемую "линию Вагнера", которую российские наемники строят на Луганщине.
- Противотанковые полосы возле города Горское зафиксировал спутник. Компания Maxar Technologies показала соответствующие фото.
- Захватчики убеждают, что такое укрепление якобы сможет помешать нашим воинам наступать. Впрочем, в эффективности "линии Вагнера" сомневаются и сами россияне.
- В частности, оппозиционные издания отметили, что, учитывая опыт во время Второй мировой войны, "вложения в строительство таких линий обороны в большинстве своем не оправданы". В частности, из-за того, что их спокойно можно прорвать на узком участке или же просто объехать.
Вас может заинтересовать – В Белгороде горела подстанция: смотрите видео