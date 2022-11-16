Дивним чином об'єкти, які ворог може використати для ведення війни проти України, продовжують самоліквідовуватися. Така доля спіткала нафтобазу в Орловській області, на якій під ранок зафіксували вибух, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Кажуть, нафтобазу атакували дронами

Як повідомляють у телеграм-каналі monitor, відповідна нафтобаза уражена безпілотником. Там зазначають, що розташована вона в Орловській області, що за 170 кілометрів від кордону з Україною. Себто літальний апарат якимось дивом зумів оминути героїчну ППО Росії, пролітаючи крізь Бєлгородську та Курську області. Або ж Брянську, якщо його запустили, наприклад, з Білорусі і дрон просто загубився.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков зазначив, що "бавовну" підвезли близько 4 ранку 16 листопада. За його словами, підрив нафтобази стався у селі Сталевий Кінь. А здійснили його за допомогою БпЛА. Представник влади додав, що внаслідок цього ніхто не постраждав. Водночас на місці влучання працюють оперативні служби.

Ситуація в Росії стає напруженішою

Почнімо з того, що у Бєлгороді та Севастополі росіяни у паніці готують бомбосховища. Наприклад, у тому ж Севастополі планують організовувати укриття у торгових центрах, а також великих магазинах. Тим часом у Бєлгороді з'явиться інтерактивна карта з місцями, де можна пересидіти ймовірну загрозу з неба.

Водночас самі ж росіяни розуміють, що у війні проти України їм не перемогти. І хоч вони можуть похизуватися значно більшою кількістю техніки, вона ні на що не здатна. Це визнав в одному з телешоу так званий експерт. Він зазначив, що хоч в Росії 2000 гаубиць, а в України – лише 20, їхнє озброєння просто не працює.

Додамо, що напередодні у Подольську спалахнув завод. На ньому, зауважимо, виготовляли деталі для військової техніки. Сам об'єкт розташований під Москвою, а сталося це 14 листопада.

Того ж дня ми отримали гарні звістки про охоплені вогнем російські цистерни з дизелем. Спалахнули вони у селі Козинка, що у Грайворонському міському окрузі. Зауважимо, що розташований цей населений пункт поблизу кордону у Бєлгородській області.

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