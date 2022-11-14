У Росії запалали цистерни

Цистерни горять у селі Козинка, що у Грайворонському міському окрузі. Воно розташоване на кордоні з Україною.

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Через цей населений пункт російські військові заходили в Україну. Зараз там здіймається густий чорний дим.

Де розташоване село Козинка: карта

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков традиційно звинуватив Україну. Мовляв, "був приліт снаряда". Ба більше, він заявив, що цистерни з пальним зберігалися на території фермерського господарства. Постраждалих унаслідок пожежі немає.

Зауважимо, що українська влада неодноразово казала, що не атакує об'єкти, які перебувають на території держави-агресорки.



У Бєлгородській області горять цистерни

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Перед тим у Грайворонський міський округ "бавовна" завітала лише кілька днів тому – 6 листопада. Тоді нібито спалахнув резервуар з розчином на території нафтобази. Губернатор також звинуватив українців.

День перед тим "хтось невдало покурив" у приміщенні школи, де, за даними ЗМІ, жили мобілізовані, яких готували до війни. Місцева влада запевняла, що ніхто не постраждав, бо школа, мовляв, не функціонувала.

"Бавовна" подорожувала Бєлгородською областю і 30 жовтня. Тоді у місцевих мешканців зникло світло.

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