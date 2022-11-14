В России загорелись цистерны

Цистерны горят в селе Козинка в Грайворонском городском округе. Оно расположено на границе с Украиной.

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Через этот населенный пункт российские военные заходили в Украину. Сейчас там подымается густой чёрный дым.

Где находится село Козинка: карта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил Украину. Мол, "был прилет снаряда". Более того, он заявил, что цистерны с горючим хранились на территории фермерского хозяйства. Пострадавших в результате пожара нет.

Заметим, что украинские власти неоднократно говорили, что не атакуют объекты, которые находятся на территории государства-агрессора.


В Белгородской области горят цистерны

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