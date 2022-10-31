Але знайшлись кілька місцевих мешканок, які вирішили зовсім не награно, і сподіваємось, безкоштовно, висловити вдячність російським військовослужбовцям.

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У соцмережах поширили відео за участі чарівних дівчат (так вказано у дописі), які одягнені у різнокольорові світшоти з надписом "ППО" та зображенням серця.

Працюють "вдень та вночі"

Мовляв, так вони зізнаються у коханні військовослужбовцям Росії, які, як стверджується, "вдень та вночі оберігають мешканців міста та області".

Втім, якщо проаналізувати повідомлення про вибухи, "бавовну", пожежі, загоряння та інші неприємні інциденти, – ця любов невзаємна.

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Невзаємна любов: як часто прилітає у Бєлгороді

Буквально вчора ввечері, 30 жовтня, у Бєлгородській області було чути вибухи, після чого в одному з населених пунктів зникло світло.

Та власне за місяць таких інцидентів нараховують з кілька десятків. 20 жовтня вкотре у Бєлгороді лунали вибухи. Тоді росіяни традиційно писали, що інформацію уточнюють. Проте потім так нічого і не розповіли.

Перед цим, 19 жовтня, у місті на електростанції спалахнула масштабна пожежа. Жителів залишили без світла.

Ба більше, часто причиною вибухів є власне самі ж росіяни зі своєю криворукістю. Адже ракети, які вони запускають в бік Харкова з околиць Бєлгорода, часто там і падають. Харків'яни не раз спостерігали, як росіяни самі себе обстрілюють.

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