Під час одного з телешоу, на яке звернув увагу Денис Казанський, росіяни з важливими виразами облич вирішили обговорити ситуацію з оснащенням українського та російського військ. Нагадаємо, що останнє вже втратило тисячі своїх машин. І це лише початок.

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Машини є, а сенсу – нема

Так у студії відбулася перепалка двох так званих військових експертів. Один із них намагався пояснити, що українське військо краще оснащене технікою. Ясна річ, його опонент просто не міг всидіти на місці. Палало йому добряче.

Той, хто активно відстоював недолугу російську армію вирішив зробити акцент на кількості. Мовляв, у Росії на оснащенні 2000 гаубиць, а в України буцімто лише 20. На що його опонент підкреслив, що хоч у країни-агресорки і 2000 машин, та всі вони не працюють.

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Це вже, зауважимо, дискусії на рівні самих росіян. Ми б їм не надто охоче вірили, адже є на оснащенні "другої армії світу" як відверті відра, так і сучасні машини. Останніх хоч і менше, але завдають вони чимало лиха. А зараз пройдімося актуальними втратами ворога.

Уже ліквідували понад 82 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося відправити на той світ 82 080 російських бійців. З них за минулу добу білет на "концерт Кобзона" отримали 710 загарбників.

Менше у ворога стало також техніки. На брухт уже перетворили 2861 танк, 5773 бойові броньовані машини, 1850 артилерійських систем, 393 РСЗВ, 208 засобів ППО.

Також на балансі армії країни-агресорки на 278 літаків, 261 гелікоптер, 1511 БпЛА, 399 крилатих ракет, 16 суден, 4351 автомобіль і автоцистерну, а також 160 одиниць спеціальної техніки менше.

Зауважимо, що упродовж минулої доби активні наступальні дії зафіксували на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Окупанти йшли штурмом неподалік Новоселівського на Луганщині, Білогорівки, Бахмута, Бахмутського, Времівки, Красногорівки, Мар'їнки, Новокалинового, Новомихайлівки, а також Первомайського на Донеччині. Усі потуги ворога наші військові відбили.

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