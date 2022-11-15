Во время одного из телешоу, на которое обратил внимание Денис Казанский, россияне с важными выражениями лиц решили обсудить ситуацию с оснащением украинских и российских войск. Напомним, что последнее уже потеряло тысячи своих машин. И это только начало.

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Машины есть, а смысла – нет

Так в студии произошла перепалка двух так называемых военных экспертов. Один из них пытался объяснить, что украинское войско лучше оснащено техникой. Естественно, его оппонент просто не мог усидеть на месте. Подгорало у него неслабо.

Тот, кто активно отстаивал бестолковую российскую армию решил сделать акцент на количестве. Мол, в России на оснащении 2000 гаубиц, а у Украины вроде всего 20. На что его оппонент подчеркнул, что хоть у страны-агрессора и 2000 машин, но все они не работают.

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Это уже, заметим, дискуссии на уровне самих россиян. Мы бы им не очень охотно верили, ведь есть на оснащении "второй армии мира" как откровенные ведра, так и современные машины. Последних хоть и меньше, но причиняют они немало бед. А теперь пройдемся по актуальным потерям врага.

Уже ликвидировали более 82 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения удалось отправить на тот свет 82 080 российских бойцов. Из них за прошедшие сутки билет на "концерт Кобзона" получили 710 захватчиков.

Меньше у врага стало также техники. В металлолом уже превратили 2861 танк, 5773 боевых бронированных машин, 1850 артиллерийских систем, 393 РСЗО, 208 средств ПВО.

Также на балансе армии страны-агрессора на 278 самолетов, 261 вертолет, 1511 БпЛА, 399 крылатых ракет, 16 судов, 4351 автомобиль и автоцистерну, а также 160 единиц специальной техники меньше.

Заметим, что за прошедшие сутки активные наступательные действия зафиксировали на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Оккупанты шли штурмом неподалеку от Новоселовского на Луганщине, Белогоровки, Бахмута, Бахмутского, Времевки, Красногоровки, Марьинки, Новокалинового, Новомихайловки, а также Первомайского на Донетчине. Все потуги врага наши военные отразили.

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