Як зазначають в Генштабі, окупанти не полишають спроб утримувати території, які вони захопили. Крім того, російські бійці роблять усе можливе, щоб стримувати Сили оборони, а також облаштовують оборонні споруди на лівобережжі Дніпра.

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Наступ ворога не припиняється

Відомо, що за минулу добу російські загарбники вели наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Якщо конкретніше, то відбити атаки вдалося поблизу Новоселівського Луганської області, Білогорівки, Бахмута, Бахмутського, Времівки, Красногорівки, Мар'їнки, Новокалинового, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області.

Росіяни продовжують бити по цивільних

Також бійці "другої армії світу" б'ють як по позиціях наших захисників, так і по мирному населенню. Не минулося також і без атак по критичній інфраструктурі. Лиш за минулу добу окупанти завдали 4 ракетні та 23 авіаудари. Також зафіксували понад 70 обстрілів з РСЗВ.

З різних видів озброєння вороги били по населених пунктах Сіверського, Слобожанського, Куп'янського, Лиманського, Бахмутського, Авдіївського, Новопавлівського, Запорізького та Херсонського напрямків.

Що стосується Волинського та Поліського, то там ситуація не зазнала суттєвих змін. Водночас зберігається загроза з Білорусі. Ворог може атакувати з її території дронами-камікадзе, а також здійснювати ракетні чи авіаудари.

Окупанти селяться у приватні будинки на Луганщині

Це спостерігається на Луганщині. Там російські бійці заселяють покинуті приватні будинки своїми військовослужбовцями. Їх перекинули в область для того, щоб поповнити втрати підрозділів окупантів.

Відомо, що в Новоайдарі місцеві мешканці отримують запрошення до так званої "адміністрації". Їх викликають для того, щоб буцімто уточнювати дані. Насправді ж цей процес необхідний для того, щоб вивідати, чиї оселі стоять без діла.

Зауважимо, що напередодні на Луганщині ворог зазнав втрат. У населеному пункті Мілуватка нашим військовим вдалося знищити штаб підрозділу російських бійців. Тоді загинуло 30 окупантів, а ще понад 20 зазнали поранень.

Тим часом відновлюється рух понищеним Керчинським мостом. За даними Генштабу, ним можуть пересуватися лише водії легкових автівок, які пройшли ретельну перевірку. В інших випадках перебратися з одного берега на інший можна лише з допомогою поромних переправ.

Авіація завдала понад 20 ударів по ворогу

Відомо, що за минулу добу наша авіація завдала 21 удар по російських загарбників. Поцілили у 18 районів скупчення живої сили, зброї та техніки. Крім того, під удар потрапили 3 зенітно-ракетні комплекси ворога. А ще Сили оборони збили безпілотники типу "Орлан".

Ефективно свою роботу виконали також підрозділи ракетних військ і артилерії. Їм вдалося за минулу добу уразити 3 пункти управління ворога, 19 районів скупчення живої сили, зброї та техніки. Крім того, під удар потрапили позиція ППО, а також 2 склади боєприпасів.

Додамо, що станом на ранок 14 листопада нашим військовим вдалося знищити 81 370 окупантів. Ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо. Але точно можна сказати, що вона щоденно все більше й більше росте.

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