Що потрібно для звільнення Маріуполя
Про це 24 каналу розказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що хоч місто і велике, росіяни укріплюють його і готують до оборони, бо Маріуполь – дуже важливий для них.
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Андрющенко вважає, що окупанти не тікатимуть звідти так, як тікали з Херсона, якщо українська сторона не створить відповідних умов. Принаймні зараз росіяни вдають, ніби будуть серйозно битися за Маріуполь.
Однак лінія фронту досі проходить далеко від міста – туди не дістає навіть українська далекобійна артилерія. І от коли вона почне діставати, тоді й можна буде говорити, як швидко і яким чином буде звільнення.
Дивлячись на карту і опираючись на здорову логіку, зрозуміло, що битва за Маріуполь буде набагато швидше, аніж те планують росіяни,
– наголосив Андрющенко.
Він додав, що через Маріуполь проходить єдиний сухопутний шлях, який росіяни використовують для військового та цивільного забезпечення окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.
Якщо цю сухопутну артерію зараз перерізати, то російський фронт матиме велике ускладнення і на Кримському, і на Східному напрямку. Адже логістика – болюче питання для окупантів. Це видно і зараз – по перевезенню палива та боєкомплекту, що потрібно везти здалека. Аби пришвидшити цей процес, росіяни зараз терміново ремонтують дорогу Маріуполь – Новоазовськ, що веде до кордону.
Якщо ми переріжемо суходіл, якщо ми забираємо хоча б під вогневий контроль дорогу з Маріуполя до Криму, то Кримське, Херсонське та Запорізьке угруповання росіян будуть почувати себе набагато гірше. Крім того, це означає, що Маріуполь стає набагато ближчим для ЗСУ.
Як окупанти укріплюються в Маріуполі
Андрющенко зауважив, що російські військові частково передислоковуються з Херсона до Маріуполя і укріплюються там. Якщо раніше місто працювало просто як логістичний хаб, то зараз військові знову розселяються там. Зокрема багато окупантів заїхали у Маріупольський район – від Урзуфа до Ялти, де було чимало закинутих пансіонатів та санаторіїв. У них і мають жити військові.
Щодо укріплень, то в Маріуполі та його околицях є і "зуби дракона", і мінування, і облаштування військової бази. Тож залишається лише чекати, коли українська артилерія зможе дістати до міста. Андрющенко сподівається, що це буде достатньо швидко, і тоді можна буде побачити, наскільки якісно укріпилися росіяни.
Петро Андрющенко розповів про перспективи деокупації Маріуполя та ситуацію в місті: дивіться відео
Як живе Маріуполь
- Росіяни оголосили, що ще цьогоріч знесуть у місті 147 будинків, які постраждали унаслідок обстрілів і бойових дій, а загалом вони хочуть демонтувати близько тисячі будівель.
- Тим часом вони продовжують будувати нові будинки, але роблять це значно повільніше, ніж зносять. Тож люди, які мешкають у тих будинках, які окупанти вирішили знести, мають шукати, де жити.
- Під завалами будинків, які зносять, загарбники нерідко знаходять трупи загиблих. Їх везуть на кладовище та закопують у братських могил, не намагаючись встановити особи.