Що потрібно для звільнення Маріуполя

Про це 24 каналу розказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що хоч місто і велике, росіяни укріплюють його і готують до оборони, бо Маріуполь – дуже важливий для них.

Зверніть увагу Після звільнення Херсона в Маріуполі з'являється все більше російських військових

Андрющенко вважає, що окупанти не тікатимуть звідти так, як тікали з Херсона, якщо українська сторона не створить відповідних умов. Принаймні зараз росіяни вдають, ніби будуть серйозно битися за Маріуполь.

Однак лінія фронту досі проходить далеко від міста – туди не дістає навіть українська далекобійна артилерія. І от коли вона почне діставати, тоді й можна буде говорити, як швидко і яким чином буде звільнення.

Дивлячись на карту і опираючись на здорову логіку, зрозуміло, що битва за Маріуполь буде набагато швидше, аніж те планують росіяни,

– наголосив Андрющенко.

Він додав, що через Маріуполь проходить єдиний сухопутний шлях, який росіяни використовують для військового та цивільного забезпечення окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

Якщо цю сухопутну артерію зараз перерізати, то російський фронт матиме велике ускладнення і на Кримському, і на Східному напрямку. Адже логістика – болюче питання для окупантів. Це видно і зараз – по перевезенню палива та боєкомплекту, що потрібно везти здалека. Аби пришвидшити цей процес, росіяни зараз терміново ремонтують дорогу Маріуполь – Новоазовськ, що веде до кордону.

Якщо ми переріжемо суходіл, якщо ми забираємо хоча б під вогневий контроль дорогу з Маріуполя до Криму, то Кримське, Херсонське та Запорізьке угруповання росіян будуть почувати себе набагато гірше. Крім того, це означає, що Маріуполь стає набагато ближчим для ЗСУ.

Як окупанти укріплюються в Маріуполі

Андрющенко зауважив, що російські військові частково передислоковуються з Херсона до Маріуполя і укріплюються там. Якщо раніше місто працювало просто як логістичний хаб, то зараз військові знову розселяються там. Зокрема багато окупантів заїхали у Маріупольський район – від Урзуфа до Ялти, де було чимало закинутих пансіонатів та санаторіїв. У них і мають жити військові.

Щодо укріплень, то в Маріуполі та його околицях є і "зуби дракона", і мінування, і облаштування військової бази. Тож залишається лише чекати, коли українська артилерія зможе дістати до міста. Андрющенко сподівається, що це буде достатньо швидко, і тоді можна буде побачити, наскільки якісно укріпилися росіяни.

Петро Андрющенко розповів про перспективи деокупації Маріуполя та ситуацію в місті: дивіться відео

Як живе Маріуполь