Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що місто поволі прокидається, а звільнення Херсона й кожна така дія підіймає бойовий дух маріупольців.

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Що відомо про знесення будинків у Маріуполі

Андрющенко зазначив, що окупанти оголосили про знесення 147 будинків у Маріуполі цього року. Загалом загарбники визначили, що там мають демонтувати близько 1 тисячі будівель. Ймовірно, що вони робитимуть це дещо пізніше.

Він зауважив, що, якщо раніше росіяни насамперед зносили будинки, де фактично люди не мешкали, то відповідно до останнього переліку, наприклад, демонтуватимуть будівлі, де один під'їзд уцілів, а два згоріли. Тож, незрозуміло, що буде з тими людьми, які продовжували жити в цьому під'їзді. Річ у тім, що, коли справа доходить до того, що робити з людьми та куди вони мають йти, то окупаційна влада робить вигляд, що їх узагалі не існує.

Тобто проблеми людей – це проблеми самих людей і їх ніхто насправді не вирішує в місті. Враховуючи те, що всі зайняті на сьогодні, по-перше, прилаштуванням військових, яких наїхало з Херсонського напрямку. По-друге, вирішенням тих питань, якими мали займатися ще влітку,

– сказав Андрющенко.

Він уточнив, що мається на увазі теплопостачання та проблеми, пов'язані із забезпеченням електроенергією, оскільки через навантаження у місті не витримує проводка.

Які будинки насамперед зносять росіяни

Андрющенко зауважив, що окупанти щось потроху будують у Маріуполі, але темп спорудження нових будинків не відповідає кількості знесених. До того ж, якщо подивитися на картину руйнувань і те, що вони зносять, то стає зрозумілим, що насамперед демонтують будинки, під завалами яких перебували або могли бути люди.

Тому що десь на початку вересня вони відзвітували й, у принципі, наші джерела частково це підтверджували, що основні могильники розібрані, тіла ексгумовані й поховані на кладовищі в селищі Старий Крим,

– заявив радник мера Маріуполя.

Він додав, що зараз окупанти знову знаходять трупи під завалами будинків й просто закопують їх у братських могилах без будь-якого обліку. Якщо до того вони намагалися робити якісь бази загиблих, то зараз одразу везуть тіла на кладовище в Старий Крим, де постійно працює бульдозер.

Андрющенко розповів, як окупанти зносять будинки в Маріуполі та шукають зниклий російський триколор: дивіться відео

Окупанти шукають зниклий російський триколор

Андрющенко наголосив, що окупанти відчувають, що маріупольці чинять спротив, і дуже погано на це реагують. Звісно, що немає жодної публічної реакції, адже російський прапор зник серед білого дня. До того ж на те, що його немає, їм вказали саме проукраїнські пабліки.

Знаємо, що вчора звечора почалися посилені розшукові заходи, намагаються знайти, спровокувати. Тобто спостерігаємо, спілкуємося, доходить до дезінформації, до якихось незрозумілих повідомлень для людей, які дотичні до спротиву,

– сказав радник мера Маріуполя.

Він додав, що місто поволі прокидається, а звільнення Херсона і кожна така дія підіймає бойовий дух усередині Маріуполя і людей, які чинять спротив, стає все більше. А зникнення цієї російської ганчірки є приємним для містян, до того ж на те, щоб дістати нову, в загарбників йде декілька днів.

Яка зараз ситуація в Маріуполі: коротко