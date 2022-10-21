Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Водночас він зауважив, що в місті є великий дефіцит електроенергії.

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Що відомо про новий морг в окупованому Маріуполі

Андрющенко зазначив, що російські загарбники збудували в Маріуполі великий морг на 7 тисяч квадратних метрів.

Такий морг. Я не знаю, для кого. Для всієї Донецької області вони його там будують? Чи для всієї російської армії на період контрнаступу?,

– сказав радник мера Маріуполя.

За його словами, цей морг збудований разом із діагностичним центром, який окупанти показово побудували аж на цілих 69 ліжко-місць.

Але він не працює. Тобто вони раз увімкнули все обладнання, яке туди понавезли, пройшлися, поцокали, пропагандисти пофотографували і вимкнули,

– розповів Андрющенко.

Адже, пояснив він, у Маріуполі не вистачає потужності електрики для того, щоб цей центр працював. Тому, ймовірно, що подібна історія буде із цим моргом.

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Навіщо окупантам цей морг

Андрющенко зауважив, що росіяни стикнулися з тим, що було дуже багато загиблих після того, як вони окупували місто. Адже померли щонайменше 25 тисяч маріупольців.

Крім того, там було, за нашими даними, не менш ніж 6,5 тисяч російських військових, які вони самі позбирали по полях. І це мовиться лише про Мангушський і Нікольський райони,

– зазначив він.

Радник мера Маріуполя нагадав, що раніше окупанти облаштовували морг для російської армії в приміщенні ринку "Азовський", поруч із яким вони спорудили знаменитий уже новий квартал.

Туди їх звозили, потім у Росію вивозили. Тобто вони думають, що постійно там таке буде відбуватися. У принципі, ми поділяємо їхню думку,

– сказав Андрющенко.

Він висловив сподівання, що, коли туди піде контрнаступ ЗСУ, цей побудований морг, дійсно, знадобиться для російських загарбників на всю потужність.

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