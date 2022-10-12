Про це для 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь, який в окупації, він бореться. Останнім часом дуже потужно повстав. Люди намагаються себе переконувати, що буде добре. Проте ми бачимо, що зима не за горами. В Маріуполі починаються азовські мусони – це дуже потужний вітер з моря. Там не рятує нічого, крім опалення. Місто починає замерзати", – сказав Андрющенко.

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Замість опалення позатоплювали будинки

За словами Андрющенка, окупанти поширюють пропаганду про нібито будівництва. Він зазначив, що ворог дійсно зводить нові споруди – наприклад, 2 будинки на 90 квартир, але посеред району, де знищили тисячі квартир.

Отаке на сьогодні життя в Маріуполі. Постійно проводять якісь "експерименти" з інфраструктурою. По вулиці Київській сьогодні дали воду в систему опалення. Проте забули, що в більшості будівель вони зрізали батареї, тому людям просто позатоплювало будинки, – зазначив Андрющенко.

Він додав, що окупанти частково відновили видачу гарячої їжі. Електрика у Маріуполі нормально не працює, газу немає, люди готують на вулиці. Як розповів радник мера, місто деградує попри картинки пропагандистів і повертається до такого стану, як був у березні чи квітні.

Будуть нові депортації

Андрющенко вважає, що окупанти не встигнуть завершити свої будівництва. Наразі вони створили маленький мікрорайон. Там 5 чи 6 багатоповерхівок. Поки там ніхто не мешкає, але ключі видають лише своїм. Тобто це люди, які перейшли на бік окупантів та долучаються до пропаганди. Інші маріупольці продовжують жити у підвалах, під'їздах.

"Є будинок на проспекті Миру, де є лише один під'їзд і мешкає одна людина на 6 поверсі. Наразі приблизно 50% людей в Маріуполі не мають доступу до світла і води", – зазначив Андрющенко.

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Радник мера повідомив, що є прогнози нової хвилі депортацій з Маріуполя під виглядом зимової евакуації. Він сказав, що незабаром точно будуть проблеми з електрикою, бо ті мережі, які окупанти відновлюють, не витримують напругу.

"Виникатимуть пожежі через електрообігрівачі. Зараз у місті теж виникають пожежі через газові балони. Російські рятувальники не працюють на території Маріуполя. Вони дуже рідко виїжджають. Взимку, коли все замерзне, вони не матимуть навіть де набрати води", – пояснив Андрющенко.