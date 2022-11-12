У Маріуполі з'являється все більше російських військових
В мережі з'явилися відповідні відео та фотографії з міста. Їх опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Головне Зачистка Херсонщини, ЗСУ відбили 14 атак росіян: хронологія 262 дня війни
Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність військових окупантів… Також чергове зростання руху військових колон як з технікою, так і з БК,
– написав Андрющенко.
Він додав, що щонайменше двічі на день колони вантажівок у кількості 40 – 60 автівок рухаються з напряму Мангуш на виїзд в напрям Волноваха/Донецьк.
Російська військова техніка в Маріуполі / Фото з телеграму Петра Андрющенка
Російська військова техніка в Маріуполі / Фото з телеграму Петра Андрющенка
За його словами, якщо раніше загарбники рухались повз місто, то зараз прибувають та зупиняються безпосередньо в Маріуполі, розквартировуються у порожніх будинках та квартирах місцевих жителів.
Андрющенко каже, що можна стверджувати, що після Херсону Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів.
Звільнення Херсона: головне
- 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.
- У Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що до відступу росіяни почали готуватися раніше, ніж 11 листопада, ще наприкінці жовтня.
- Натомість жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.
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