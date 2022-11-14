Что нужно для освобождения Мариуполя

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что хоть город и большой, россияне укрепляют его и готовят к обороне, потому что Мариуполь очень важен для них.

Обратите внимание После освобождения Херсона в Мариуполе появляется все больше российских военных

Андрющенко считает, что оккупанты не будут убегать оттуда так, как бежали из Херсона, если украинская сторона не создаст соответствующих условий. По крайней мере, сейчас россияне делают вид, будто будут серьезно сражаться за Мариуполь.

Однако линия фронта по-прежнему проходит далеко от города – туда не достает даже украинская дальнобойная артиллерия. И вот когда она начнет доставать, тогда и можно будет говорить, как быстро и каким образом будет освобождение.

Глядя на карту и опираясь на здоровую логику, понятно, что битва за Мариуполь будет намного скорее, чем планируют россияне,

– подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что через Мариуполь проходит единственный сухопутный путь, используемый россиянами для военного и гражданского обеспечения оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

Если эту сухопутную артерию сейчас перерезать, то у российского фронта будет большое осложнение и на Крымском, и на Восточном направлении. Ведь логистика – болезненный вопрос для оккупантов. Это видно и сейчас – по перевозке топлива и боекомплекта, который нужно везти издалека. Чтобы ускорить этот процесс, россияне сейчас срочно ремонтируют дорогу Мариуполь – Новоазовск, ведущую к границе.

Если мы перережем сушу, если мы забираем хотя бы под огневой контроль дорогу из Мариуполя в Крым, то Крымская, Херсонская и Запорожская группировки россиян будут чувствовать себя гораздо хуже. Кроме того, это означает, что Мариуполь становится гораздо более близким для ВСУ.

Как оккупанты укрепляются в Мариуполе

Андрющенко отметил, что российские военные частично передислоцируются из Херсона в Мариуполь и укрепляются там. Если раньше город работал просто как логистический хаб, то сейчас военные снова расселяются там. В частности, многие оккупанты заехали в Мариупольский район – от Урзуфа до Ялты, где было немало заброшенных пансионатов и санаториев. В них и должны жить военные.

Что касается укреплений, то в Мариуполе и его окрестностях есть и "зубы дракона", и минирование, и обустройство военной базы. Поэтому остается только ждать, когда украинская артиллерия сможет добраться до города. Андрющенко надеется, что это будет достаточно быстро, и тогда можно будет увидеть, насколько качественно укрепились россияне.

Петр Андрющенко рассказал о перспективах деоккупации Мариуполя и ситуации в городе: смотрите видео

Как живет Мариуполь