Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он пояснил, что после завершения в Соединенных Штатах выборов, в ближайшие недели должностные лица "рассядутся по креслам" и, вероятно, увеличат нам количество военной помощи.

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Когда Украина сможет освободить Мариуполь и Мелитополь

По его словам, скорость деоккупации территорий зависит от поставок украинским защитникам вооружения от наших партнеров. Так, если они вдвое увеличат поставки той номенклатуры, в которой нуждаются ВСУ, то мы сможем освободить оккупированные населенные пункты раньше.

Уже не в январе, а в декабре мы услышим о движении в район Мариуполя и Мелитополя,

– подчеркнул военный эксперт.

В то время как оккупированный россиянами полуостров Крым после повторного удара по мосту через Керчинский пролив станет оперативным котлом. Следовательно, его будет гораздо легче освобождать, чем тот же Донбасс.

Свитан предположил, когда ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь: смотрите видео

Отметим, что в интервью 24 каналу Бен Ходжес рассказал, что Крым будет освобожден до конца лета 2023 года. А вместе с этим состоится освобождение Донецка, Луганска и Запорожья, и все утраченные территории вернутся в Украину. Также генерал заявил, что миру пора готовиться к распаду страны-агрессора.

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