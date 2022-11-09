В Конгрессе в Вашингтоне должны заседать 435 депутатов. Все они являются представителями разных штатов Америки от Республиканской и Демократической партии.

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Каков баланс сил в Палате представителей после голосования

Согласно результатам промежуточных выборов, большинство получили республиканцы. Они, хоть и с небольшим отрывом, но обогнали демократов.

Однако даже минимальное республиканское большинство в Палате представителей сможет заблокировать приоритеты Байдена, одновременно начав политически вредные расследования против его администрации и семьи.



Результаты промежуточных выборов в Конгресс США / Фото NBC News

Вместе с тем, стало известно, что на промежуточных выборах в Конгресс США сенатор-республиканец Рэнд Пол победил в штате Кентукки. Он выиграл третий срок в Сенате, победив соперника с другого конца политического спектра, демократа Чарльза Букера.

Следует заметить, что именно Рэнд Пол был одним из тех, кто задержал одобрение Сенатом дополнительных 40 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению. Пол хотел вставить формулировку, которая заставит генерального инспектора тщательно изучить новые расходы.

Что такое Конгресс (Палата представителей) Это нижняя палата Конгресса США. Она вместе с верхней палатой – Сенатом США – образует американский парламент. Палата представителей инициирует и принимает федеральные законы, действующие на территории всех штатов, однако для их утверждения необходимо также согласие верхней палаты и Президента.

Источник: Википедия

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