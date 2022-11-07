Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенхаузен. Он также отметил, что тех, кто поддерживает Трампа среди республиканцев – немного. Конечно, у них есть право голоса, но не право решающих голосов.

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По словам Тизенхаузена, Конгресс – двухпалатный и двухпартийный уже избрал свою стратегию – помощь Украине. Джейк Салливан понимал, какие могут быть последствия его фразы, но все сказал: "Украинцы, не беспокойтесь. Помощь будет поступать, у нас есть двухпартийная поддержка".

"Тем более следует отметить, что недавно именно Конгресс признал Россию страной, которая спонсирует терроризм. Этот документ сейчас ждет подписи в Белом доме, но он его дождется", – говорит политтехнолог.

На мой взгляд, когда завершатся промежуточные выборы – риторика перейдет в свое русло. Ни о каком сокращении поддержки никто не будет говорить,

– отмечает Борис Тизенгаузен.

Россияне спекулируют на выборах в США

По словам Бориса Тизенгаузена, россияне в последнее время очень умело используют свои навыки – берут "отбитого" республиканца или демократа, вырывают фразы из контекста и говорят: "Все, скоро США перестанут помогать Украине".

Борис Тизенгаузен о выборах в США и Украине: смотрите видео

"У россиян очень большая иллюзия по отношению к Трампу и они приложили немало усилий, чтобы помочь его победить", – отмечает политтехнолог.

Тот же Пригожин попал под американские санкции именно потому, что помогал изменить мнение американцев по поводу выборов. Именно Пригожин отвечает за различные ботофермы, потому и получил санкции – потому что американская демократия безапелляционна.

Пригожина обвиняют во вмешательстве в выборы США