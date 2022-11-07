Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенхаузен. Він також зазначив, що тих, хто підтримує Трампа серед республіканців – небагато. Звісно, вони мають право голосу, але не право вирішальних голосів.
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За словами Тизенхаузена, Конгрес – двопалатний та двопартійний вже обрав свою стратегію – допомога Україні. Джейк Салліван розумів, які можуть бути наслідки його фрази, але все є сказав: "Українці, не турбуйтеся. Допомога буде надходити, у нас є двопартійна підтримка".
"Тим паче, слід зазначити, що нещодавно саме Конгрес визнав Росію країною, яка спонсорує тероризм. Цей документ зараз чекає підпису у Білому домі, але він його дочекається", – каже політтехнолог.
На мою думку, коли завершаться проміжні вибори – риторика перейде у своє русло. Ні про яке скорочення підтримки ніхто не буде говорити,
– зазначає Борис Тизенгаузен.
Росіяни спекулюють на виборах у США
За словами Бориса Тизенгаузена, росіяни останнім часом дуже вміло використовують свої навички – беруть "відбитого" республіканця чи демократа, виривають фрази із контексту і кажуть: "Все, скоро США перестануть допомагати Україні".
Борис Тизенгаузен про вибори у США та Україну: дивіться відео
"У росіян дуже велика ілюзія щодо Трампа і вони поклали чимало зусиль, аби допомогти його перемогти", – зазначає політтехнолог.
Той самий Пригожин потрапив під американські санкції саме тому, що допомагав змінити думку американців щодо виборів. Саме Пригожин відповідає за різноманітні ботоферми, тому й отримав санкції – бо американська демократія безапеляційна.
Пригожина звинувачують у втручанні у вибори США
- Масово про російських тролів заговорили після виборів президента США у 2016 році.
- Росія використовує "фабрику тролів", більш відому як "Агентство інтернет-досліджень", для розповсюдження пропаганди в соціальних мережах.
- Її діяльність оплачує Пригожин. Вона ганебно прославилася на весь світ, коли була виокремлена у звіті розвідки США 2017 року про спроби Росії втрутитися у президентські вибори у 2016-му.
- Тоді в скандал через втручання у вибори потрапив Дональд Трамп, а Мін'юст США офіційно звинуватив 13 працівників "Агентства" у втручанні. До цього списку потрапив і сам Пригожин.