В сутки украинские военные отправили за российским кораблем уже более 500 оккупантов. Об этих потерях утром 13 ноября традиционно сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также Более 80 тысяч убитых российских захватчиков: потери врага по состоянию на 12 ноября

Сколько техники и личного состава потеряли оккупанты

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 ноября ориентировочно составили 80 тысяч 860 (+650) человек,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты потеряли сотни единиц военной техники:

танков – 2840 (+2);

боевых бронированных машин – 5742 (+12);

артиллерийских систем – 1837 (+8);

РСЗО – 393 (+0);

средства ПВО – 206 (+1);

самолетов – 278 (+0);

вертолетов – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1);

крылатые ракеты – 399 (+0);

корабли, катера – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4295 (+16);

специальная техника – 160.

Потери врага в технике по состоянию на 13 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

У врага безумные потери

Крымские партизаны сообщили 13 ноября, что уничтожили 30 оккупантов в госпиталях Симферополя. Среди них предатели Украины.

Смотрите также – Бен Ходжес об окончании войны, распаде России и угрозе из Беларуси: видео