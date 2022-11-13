За добу українські військові відправили за російським кораблем вже понад 500 окупантів. Про ці втрати вранці 13 листопада традиційно поінформували в Генштабі ЗСУ.
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Скільки техніки та особового складу втратили окупанти
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 листопада орієнтовно склали 80 тисяч 860 (+650) осіб,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
Окрім того, російські окупанти втратили сотні одиниць військової техніки:
- танків – 2840 (+2);
- бойових броньованих машин – 5742 (+12);
- артилерійських систем – 1837 (+8);
- РСЗВ – 393 (+0);
- засоби ППО – 206 (+1);
- літаків – 278 (+0);
- гелікоптерів – 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1507 (+1);
- крилаті ракети – 399 (+0);
- кораблі, катери ‒ 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16);
- спеціальна техніка – 160.
Втрати ворога у техніці станом на 13 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
У ворога шалені втрати
- Кримські партизани повідомили 13 листопада, що знищили 30 окупантів у госпіталях Сімферополя. Серед них зрадники України.
- Окрім того, вже в самій Росії одна з дружин окупантів розповіла, що її чоловіка відправили до навчальної частини у Воронежі. Після так званої "військової підготовки" мобілізованих кинули на фронт. Вороги ховалися під трупами, щоби їх не знайшли.
- Також Збройні Сили України давлять ворога на Сході України. Зокрема, на Луганщині відбуваються позиційні бої під час яких українські бійці намагаються відкинути ворога, де мають змогу.
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