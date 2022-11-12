ВСУ давят врага на Востоке
В частности, большие потери противник терпит и на Востоке нашей страны. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.
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Череватый рассказал о ситуации в Луганской области. По его словам, при попытках наступления враг терпит поражение и отступает с потерями.
Там проходят позиционные бои. Мы стараемся откинуть врага, где у нас есть возможность. Были предыдущие разы попытки контратаковать наши позиции, однако противник получил отпор, понес потери,
– заявил он.
Также представитель восточной группировки войск подчеркнул, что в целом по всей линии фронта враг имеет серьезные потери, фактически ежесуточно по батальону живой силы.
Потери врага по состоянию на 12 ноября
"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 12 ноября уже уничтожили более 80 000 захватчиков, только за минувшие сутки – 810 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2838 (+24) единиц;
- боевых бронированных машин – 5730 (+34) единиц;
- артиллерийских систем – 1829 (+12) единиц;
- РСЗО – 393 единицы;
- средства ПВО – 205 единиц;
- самолетов – 278 единиц;
- вертолетов – 261 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1) единиц;
- крылатые ракеты –399 единиц;
- корабли/катера – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) единиц;
- специальная техника – 160 (+1) единиц.
В то же время, как отметили в ведомстве, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.