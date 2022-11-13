Деокупация Мариуполя за 1,5 – 2 месяца – вполне логичный сценарий. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал.

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Мариуполь – Донбасс – Крым

Как утверждает советник ОП, Ходжес – профессионал экстракласса, военная элита мира. Он рассуждает как генерал, и, по логике, следующий удар – прерывание поставок всей южной группировки.

Достаточно Волноваху взять – и все станет прекрасно. А если добить до Мариуполя – то мы перережем автомобильные поставки и все – пиши пропало всей группировке,

– отмечает Арестович.

После этого останется только Донецк и Луганск. А дальше – Крым.

"Когда в Донецк и Луганск приедут все ВСУ, не растянутые по другим фронтам, там станет мало места всем – в хорошем смысле. И там все будет закончено гораздо быстрее", – убежден Алексей Арестович.

Дело в том, что для столь крупных операций нужно накопить запасы. "Нам поставки не идут под операции, они идут планово. Мы вынуждены из примерно равномерного количества ежемесячно накапливать их на проведение операции. Ходжес примерно посчитал, что на это нужно 1,5 – 2 месяца", – объяснил советник главы ОП.

Но ведь мы учитываем, отмечает он, что это понимает противник. Поэтому поставлена задача оперативной неожиданности.

Можем сыграть в эту игру в другом месте, где они не ожидают. А можем и на двух направлениях наступать. Кто нас знает?,

– говорит Арестович.

В этой войне, добавляет он, российская армия отступает уже в пятый раз. "И она ни разу не угадала. Увидим, что будет дальше", – резюмировал советник главы Офиса Президента.

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