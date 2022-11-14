У Росії знову щось палає
Схоже, що в Росії знову "хтось невдало покурив". Про пожежу повідомили російські пропагандистські ЗМІ, пише 24 канал.
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У Подольську сталася пожежа у колишньому заводі "Зінгер". Персонал було евакуйовано,
– заявили пропагандисти.
Площа загоряння становить 1,8 тисячі кілометрів квадратних. За даними російського МНС, трапилося руйнування конструкцій.
Під Москвою загорівся завод: відео
У Росії горить завод, який виробляв деталі для військової техніки: відео
На заводі у Подольську виготовляли електрогідравлічні та гідравлічні системи. Їх використовували і для військової техніки.
Дим з заводу накрив місто / Фото соцмережі
У Бєлгородській області теж пожежа
14 листопада пожежа виникла і в селі Козинка у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований на самому кордоні з Україною. Там загорілися цистерни з дизельним пальним. Місцева влада сказала, що пожежа виникла буцімто на території ферми. Традиційно, у всьому звинуватили ЗСУ.
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