Про відключення світла в Брянській області пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. Повідомляється, що причиною знеструмлення став вибух.

Варте уваги Не долетіла до Харкова: окупанти знову вдарили ракетою по Бєлгороду

У Брянській області нібито тривають вибухи

За даними російських пропагандистів, невідомий буцімто підірвав високовольтну вежу ЛЕП. Очевидці заявили, що нібито відразу після гучного вибуху в селищі Климово побачили яскравий спалах, схожий на блискавку.

Крім того, повідомляється, що вибухи продовжуються.

Унаслідок цього без світла залишилися селища Климове, Курознове та Сачковичі. Російські пропагандисти вже стверджують, що знеструмлення – це чиясь диверсія.

Москва готується до блекауту

Росіяни намагаються залишити українців без світла, а відтак обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури України. Проте в самих росіян і без "бавовни" чимало проблем.

Зокрема, ввечері 3 листопада до блекауту почала "готуватися" Москва. У російській столиці вежі в комплексі "Москва-сіті" залишилися без світла.

У вежах розташовані офіси трьох російських міністерств – мінекономрозвитку, мінпромторгу та мінкомзв'язку. Відповідно вони також залишилися без світла. Іронічно, що це сталось під час наради урядовців з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Саме після цієї наради Путін зробив цинічну заяву про Маріуполь, назвавши його "древнім російським містом". Під час наради без світла він заявив, що в Маріуполі "є над чим працювати".

Раніше – Москва опинилася у темряві: дивіться відео